«Маша, ты где?!»: как фестиваль русской культуры закружил в хороводе россиян и китайцев

Фестиваль «ПушкинФЕСТ» проводится в Казани в четвертый раз, но лишь второй год выходит в общественное пространство. Смена формата позволяет приобщить к празднованиям в честь дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка гораздо больше казанцев и гостей города. Так, в прошлом году за два выходных фестивальных дня его посетили около 10 тысяч человек. «ПушкинФЕСТ» этого года включает мероприятия в КЦ имени Пушкина и в парке «Черное озеро», которые проводятся с 1 по 6 июня.

Уличная программа «ПушкинФЕСТа» стартовала в этом году с церемонии награждения отличников международной просветительско-образовательной акции «Тотальный диктант».

Штаб «Тотального диктанта» в Татарстане поощрил также членов филологического совета акции в Татарстане, самые активные площадки в Казани и по региону. А также самого юного и самого возрастного участника «Тотального диктанта».

«ПушкинФЕСТ» продолжился народными играми для всей семьи на зеленой поляне, мастер-классами по народным танцам, театральной постановкой по мотивам народной драмы «Пахомушка» с участием народного хора Казанского института культуры.

Первый день уличной программы «ПушкинФЕСТа» был посвящен народным развлечениям. Помимо ярмарки сувениров, украшений, одежды, музыкальных инструментов и утвари из дерева гости фестиваля с удовольствием участвовали в массовых народных играх.

Так, коллектив из Ижевска сыграл на поляне с детьми и сопровождающими их взрослыми в увлекательные забавы, не оставив равнодушными не только татарстанцев разных национальностей, но и китайских студентов. Одному из них выпал случай стать условным Яшей в игре «Яша да Маша» и с завязанными платком глазами поймать Машу в кольце хоровода по ее голосу – когда она отзывалась на вопрос «Маша, ты где?!». Но и это не всё. По условиям игры, когда парень поймает девушку, они встают друг к другу спинами и на счёт три должны повернуть голову вправо или влево. Если участники игры поворачиваются друг к другу, парень может поцеловать девушку. Студент из Китая робко поцеловал свою «добычу» в щеку.

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

В эти минуты на «Черном озере» уже начался концерт, где выступают фольклорные коллективы Татарстана и гости из других регионов. Среди них ансамбли «Красная горка», «Купава», «Лад», «Духов день», «Не любо – не слушай», «Млада», «Яблоневый ряд», «Вольные распевы», «Веснянки», «Ижевскiй заводъ». Час с 18.30 до 19.30 отведен для выступления молодежного этноэлектронного проекта из Москвы «КоленкорЪ» при участии балалаечника Даниила Воронкова и танцора Антона Безлуцкого.

Завершит субботу вечерка – народные танцы, хороводы, которым отведен целый час с 20.00 до 21.00.

Завтра фестиваль продолжится с 14 часов. Воскресенье будет посвящено светским развлечениям – культуре балов XIX века, времени Пушкина, а также советской массовой культуре, настроение которой создаст оркестр КЦ МВД по РТ и камерный оркестр La Primavera.

С 15 до 16 часов в парке можно будет поучаствовать в программе исторических и классических танцев эпохи ампир – как раз той, в которой жил Пушкин. Позже, с 16.30 начнет работать ретро-танцплощадка с духовым оркестром Культурного центра МВД по РТ, которая погрузит гостей фестиваля уже в светскую атмосферу советского времени известными любимыми мелодиями – вальсами, маршами, песнями.

С 19.00 до 20.30 духовой оркестр сменит в парке Казанский камерный оркестр La Primavera, в концерте также примут участие Сергей Петрищев (Москва), Юлия Зиганшина и восходящая звезда Анна Халлдорсдоттир.

Фотографии Михаила Захарова, «Татар-информ»