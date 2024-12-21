Марьям Ибрагимова: «Иногда на улице говорят: «Одеваешься по-татарски, молодец»

Марьям Ибрагимова – единственная дочь певицы СуперАлисы, автора хита «Татарстан – Супергуд». Девушка живет вместе с мамой в Казани, учится в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. О том, сколько калфаков в ее гардеробе, знаковости «Голубой шали» и своей влюбленности в татарскую литературу она рассказала в интервью «Интертату».





«Мама с детства давала мне читать татарские книги, слушать татарские песни»

– Марьям, откуда ты родом?

– Я родилась в Москве и до пяти лет жила там. Но Казань мне очень близка. Здесь я живу уже больше 14 лет, и каждый уголок этого города мне дорог.

– Почему вы переехали из Москвы в Казань?

– Моя мама из Казани, поэтому решили жить в ее родном городе. Казань – это центр татарского мира, здесь татарская среда, особая атмосфера.

– В Москве у вас есть родственники. Общаетесь с ними?

– Да, там у меня папа и много родственников с его стороны. С ними, хотя и не очень часто, мы видимся, постоянно на связи, слава Аллаху.

– Что или кто пробудил в тебе любовь к татарскому языку?

– Любовь к татарскому языку воспитала мама. Она с детства давала мне читать татарские книги, слушать татарские песни. Когда я немного подросла, она начала водить меня в татарский театр, старалась создавать дома татарскую среду. Я очень благодарна ей за это. Бог даст, своих детей в будущем воспитывать так же.

«На одежду часто смотрят – видимо, национальный стиль вызывает интерес»

– У тебя свой оригинальный стиль одежды, очень красивые наряды. Почему ты решила так одеваться?

– Спасибо! Такой стиль мне очень нравится, к тому же это удобно, особенно для мусульман. Как мужская одежда, так и женская достаточно закрытые, чтобы соответствовать предписаниям религии.

– В каком возрасте ты начала носить такую одежду?

– Мама одевается так же, и она с детства меня так одевала.

– Сколько калфаков в твоем гардеробе?

– Я их не считала. У мамы много калфаков – она уже больше 20 лет собирает их коллекцию, и сама носит, и мне с маленького возраста их дает.

– Наверняка носить такие платья с оборками, вышитые калфаки довольно дорогое удовольствие. Сколько примерно стоит один твой образ?

– По-разному бывает. Большую часть платьев мама шьет сама, получается, это зависит от стоимости тканей, фурнитуры.

– Люди на улице обращают внимание на твою одежду? Бывали случаи, чтобы подходили, говорили что-нибудь, задавали вопросы?

– Да, на одежду смотрят часто, видимо, национальный, татарский стиль им интересен. Иногда хвалят: «Одеваешься по-татарски, молодец».

«Актрисе приходится создавать разные образы, и не все они соответствуют хиджабу»

– Слышала, что ты посмотрела спектакль «Голубая шаль» очень много раз. Чем тебя так привлекает театр?

– В первую очередь этот спектакль привлекает своим музыкальным оформлением. Это ведь легендарное творение тандема двух гениев – драматурга Карима Тинчурина и композитора Салиха Сайдашева. И это произведение уже более 90 лет не сходит со сцены.

– Спектакль, который ты посмотрела в первый раз, отличается от того, что идет сейчас?

– Да, впервые «Голубую шаль» я посмотрела в 2014 году, и за эти 10 лет в актерском составе произошли изменения. Поменялась актриса в главной роли, много новых молодых артистов. Разница есть, и она чувствуется. Хотя постановка та же, спустя 10 лет это уже как другой спектакль.

– Кто твой любимый артист театра?

– В Камаловском театре у меня такого артиста нет – нравятся все. Все очень талантливые и сильные, я с детства ими восхищена. Я люблю Камаловский театр весь. Может быть, эта любовь перешла ко мне от бабушки, мамы моего отца. Она родилась в 1933 году в Москве и в 1957 году, в 23 года, впервые в жизни увидела спектакли Камаловского театра на Декаде татарской литературы и искусства в Москве. И с тех пор на всю жизнь осталась влюблена в этот театр. Ее любимой актрисой была Назиба Ихсанова.

– А ты не хотела бы сама сыграть какую-нибудь на сцене?

– В детстве я думала стать актрисой, в 9-м классе даже немного ходила на подготовительные курсы в Казанском театральном училище. Но я ведь хожу в хиджабе, для актрисы это неудобно. Актрисе на сцене приходится создавать разные образы, и не все они могут соответствовать хиджабу. Поэтому я решила не поступать в театральное училище.

– Ты и сама напоминаешь образ из татарской литературы. Какое у тебя любимое произведение?

– Спасибо! В татарской литературе мне очень нравятся произведения, в которых есть просветительские идеи. Например, роман «Хисаметдин менла» Мусы Акъегета, повесть «Әсма, яки Гамәл вә җәза» Ризаэтдина Фахретдина. Проблемы, которые в них поднимаются, на мой взгляд, актуальны и сегодня.

– Ты уже наверняка стала совсем своей для театра. Тебя приглашают на спектакли?

– Да, и когда захожу в театр, сразу ощущаю какую-то теплую атмосферу.

«Влюблена в татарскую литературу»

– Марьям, ты учишься на втором курсе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по направлению «прикладная филология: татарский язык, литература и журналистика». Что из этого тебе больше по душе – филология или журналистика?

– В 10-м классе я участвовала во многих олимпиадах, конференциях по татарскому языку, литературе и была очень рада, когда после поступления в университет появилась возможность еще глубже изучать язык, литературу. Филологические науки мне интересны, а в татарскую литературу я вообще влюблена. В этом году у нас началась практика по журналистике, и сейчас я делаю первые шаги как журналист в редакции газеты «Шәһри Казан». Конечно, журналистика тоже привлекает. Обучаться в области литературы, филологии мне тоже очень нравится.

– Занимаешься творчеством?

– Да, иногда пишу рассказы. В 11-м классе я ходила на занятия литературной школы Шарифа Камала в «Доме татарской книги». Там нас учили понимать и анализировать литературные произведения и дали много ценных советов, связанных с писательским мастерством. Благодаря этим занятиям я стала интересоваться писательством и в этом году участвовала в творческой лаборатории «Яңа исем» («Новое имя», – прим. Т-и). Мы с известными писателями совершали литературные поездки, участвовали в мастер-классах, многое узнали о писательстве, вдохновились на создание своих произведений. Я очень благодарна тем, кто делает эти проекты.

– Публикуешь где-нибудь свои рассказы?

– Да, мой рассказ скоро увидит свет в специальном альманахе творческой лаборатории «Яңа исем».

Фирюза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского

Фотографии из личного архива Марьям Ибрагимовой