Марьям Давлетшина возглавила объединённый бизнес ВТБ и банка «Открытие» в Татарстане

Единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Республике Татарстан назначена Марьям Давлетшина. Она будет отвечать за работу региональных подразделений двух банков, перевод розничных клиентов и предпринимателей «Открытия» в ВТБ, а также за дальнейшее развитие объединенной сети и рост активной клиентской базы.

«Республика Татарстан входит в число наиболее динамично развивающихся регионов России. Банк ВТБ в Татарстане — лидер среди региональных подразделений, результаты команды под руководством Марьям Давлетшиной регулярно признаются лучшими в сети. Команда ВТБ в Татарстане специализируется на социально-экономической поддержке местного бизнеса и населения региона, в том числе реализует государственные программы льготного финансирования и инвестиционные проекты, а также льготные продукты для социально незащищенных слоев населения», — прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«В течение многих лет ВТБ эффективно взаимодействует с корпоративными и частными клиентами в Татарстане. Сегодня каждый четвертый экономически активный житель Татарстана пользуется услугами банка, больше 24 тысяч организаций республики выбрали наш банк как финансового партнера», — отметила Марьям Давлетшина.

Марьям Давлетшина родилась в Казани, окончила Казанский финансово-экономический институт, получила степень MBA в МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук. В банковском секторе — с 2000 года. В группу ВТБ пришла в 2014 году на должность директора Казанского филиала, а 2019 году возглавила объединенное подразделение банка ВТБ в Татарстане, включающее розничное и корпоративное направления. Удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Сеть ВТБ представлена 26 офисами обслуживания в 9 городах Республики Татарстан.

По итогам первого полугодия 2023 года совокупный кредитный портфель регионального подразделения составил 325 млрд рублей, объем привлеченных средств клиентов — 263 млрд рублей.

Банк «Открытие» в Татарстане представлен 8 точками продаж. Кредитный портфель банка «Открытие» в Татарстане на 1 июля составил 40 млрд рублей, объем привлеченных средств — 27 млрд рублей.