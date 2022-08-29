Мартынович после ничьи «Рубина» с «КАМАЗом»: «Результат нас не устроил, мы разочарованы»

Капитан «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал ничью с «КАМАЗом» (1:1) в рамках 7-го тура Первой лиги. По словам центрального защитника казанцев, команда крайне разочарована результатом матча.

«Результат нас не устроил, мы разочарованы. Что касается игры, в первом тайме полностью доминировали. Во втором немножко потеряли нить, но, казалось, спокойно доведем матч до победы. Какие‑то моменты в концовке слегка не получились: где‑то они поддавили, где‑то мы недобежали в паре моментов. Надо пересмотреть матч, будет понятнее.

Непростой турнир, но всё зависит от нас. Смогли же хорошо играть в первом тайме? Немножко не справляемся с давлением, возможно, теряем сыгранность, контроль мяча. В остальном, повторяю, всё в наших руках», – подчеркнул Мартынович», – заявил Мартынович корреспонденту «Татар-информа» после игры с «КАМАЗом».

После семи туров казанский клуб с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Леонида Слуцкого отстают на 5 баллов.

В восьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против владикавказской «Алании». Игра состоится 4 сентября в 18:00 по московскому времнём.