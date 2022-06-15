Мартынович – о переходе в «Рубин»: «Город и команда с традициями, вылет в ФНЛ – временно»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, перешедший в клуб на правах свободного агента, рассказал о переезде и адаптации в Казани, а также ответил на вопрос, почему выбрал именно «Рубин».

«Переговоры прошли довольно быстро, связались, все обсудили. Проблем вообще никаких не возникло. Все было четко и быстро. Выбрал "Рубин", потому что он был самый конкретный. Город и команда с традициями, и то, что она сейчас попала в такую ситуацию, это временно и решаемо. Поэтому будет честью быстрее помочь и выполнить задачи», — заявил Мартынович в интервью клубному телевидению.

Кроме того, футболист рассказал о том, советовался ли он до перехода с другим белорусским футболистом «Рубина» Виталием Лисаковичем.

«До перехода не общались. В принципе у меня здесь в Казани есть знакомые, которые мне все рассказали, показали. В том числе те, кто долго здесь играл в Казани. С Лисаковичем мы увиделись уже после моего приезда сюда, мы с ним знакомы, будем дальше тренироваться, двигаться вперед. Хотя в сборной Белоруссии мы не так много играли вместе. Он начинал, а я уже заканчивал. Но может здесь нам удастся провести больше игрового времени», — подчеркнул Мартынович.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.