Мартынович о переходе в «Рубин»: Мы – не клуб Первой лиги. Осталось доказать это на поле

Капитан «Рубина» Александр Мартынович поделился деталями своего трансфера в казанский клуб.

«Поразмыслил надо всем. Хотел играть. У меня амбиции. В командах Премьер-лиги я мог быть для обоймы, чтобы помочь молодым ребятам. А "Рубин", на мой взгляд, не команда Первой лиги. По условиям, по инфраструктуре, по ожиданиям. Это не ФНЛ, по всем вводным нам место в Премьер-лиге. Осталось доказать это на поле. Хочется верить, что все текущее временно, и вернется стабильность, которая тут всегда была, вернется. Такой город, условия», – цитирует Мартыновича Sport24.

Кроме того, центральный защитник поделился впечатлениями от главного тренера Леонида Слуцкого и новой команды.

«Слуцкий правильно сказал: команда новая. Проведя месяц на сборе, начав сезон, понимаешь: работы еще очень много. Хочется больше уверенности, надежности, запаса. Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает — а вот ребят! Хотя я парень с чувством юмора, нормально к этому отношусь. У меня точно нет проблем с самоиронией», – подчеркнул Мартынович.

Контракт с 34-летним белорусом рассчитан на два года, а сам футболист присоединился к казанскому клубу в статусе свободного агента.

Напомним, 21 августа, в воскресенье, «Рубин» сыграет матч 6-го тура Первой лиги против ульяновской «Волги». Начало игры в 12.45 по московскому времени.