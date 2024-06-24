Марта Мартьянова заявила, что будет следить за Олимпиадой в Париже

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова заявила, что планирует смотреть состязания по фехтованию на Олимпийских играх в Париже, хоть на соревнования и не поедет.

«Я надеюсь, что я в дальнейшем буду продолжать выступать на международной арене и, естественно, буду смотреть фехтование на Олимпиаде в Париже, анализировать. Также интересно будет посмотреть, как все психологически и тактически готовы», – цитирует спортсменку корреспондент «Татар-информа» по итогам встречи с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, недавно встретившимся с татарстанскими спортсменами, которые принимали участие в Играх БРИКС.

Она отметила, что фехтовальщики из России только начали выезжать на международную арену под нейтральным статусом и это очень непривычно, так как составы участников сильно изменились.

Напомним, 10 марта этого года конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. Однако спортсмены из РФ приняли решение не ехать на Олимпиаду в Париже, объяснив это тем, что они – единая российская команда.

Напомним, уроженка Казани Мартьянова дважды стала чемпионкой Игр БРИКС по фехтованию. Всего у российской сборной по итогам игр БРИКС 502 медали – 262 раза спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала, 141 раз – на вторую, 99 раз – на третью. В тройку стран с самым большим количеством победителей и призеров так же вошли Беларусь (247 медалей) и Китай (62).