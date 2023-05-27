«Маршруты по России стали предпочтительными»: как спланировать отпуск, чтобы не пожалеть

Путешественникам, планирующим полет за границу, не обойтись без гарантий беспрепятственного возвращения и медицинской страховки

Фото: «Татар-информ»

Мальдивы – от 150 тыс. рублей на двоих, Дагестан – от 55 тыс.

Зачем человеку нужен отпуск, мы спросили читателей, и вот что получили в ответ:

Перезагрузка помогает отдохнуть морально и физически

Очиститься от негатива, восстановить силы, запастись позитивной энергией

Укрепить здоровье, восстановить режим питания и сна

Побывать в новых местах, получить новые впечатления и эмоции, расширить кругозор

Улучшить качество жизни и отношения в семье

Повысить производительность и эффективность работы, избежать выгорания

Оторваться от рутины, забыть о ежедневных хлопотах и проблемах

По мнению директора турфирмы «Белка-летяга» Елены Макарчук, чтобы определиться с маршрутом отпуска, необходимо ответить себе на три вопроса: в какой бюджет требуется уложиться, будет ли отдых пляжным и есть ли у вас хороший турагент.

«Делегирование – наше всё», – считает Елена, справедливо замечая, что планирование такого события, как отпуск, лучше доверить профессионалам. Путешественникам, планирующим полет за границу, не обойтись без гарантий беспрепятственного возвращения и медицинской страховки. Да и совет бывалого человека совсем не помешает.

Выгода в 121 тыс. рублей заставляет пересмотреть варианты и поменять Турцию на другие страны Фото: © «Татар-информ»

«Из самых популярных направлений с вылетом из Казани на лето – это Турция. Но поскольку цены на нее в сезон на отели 5* от 98 тыс. рублей на двоих, многие туристы меняют направление на ОАЭ или Египет. В этих странах жарче, но по уровню можно выбрать отели повыше. Для примера: отель сетки Rixos в Турции на 7 ночей стоит от 320 тыс. рублей, в то время как в ОАЭ можно отдохнуть в этой же сети за 199 тыс. рублей за тот же период.

Выгода в 121 тыс. рублей заставляет пересмотреть варианты и поменять Турцию на другие страны. Например, на Мальдивы с вылетом из Москвы от 150 тыс. рублей на двоих. Такие цены бывают ближе к вылету, и это считается горящим предложением.

Что касается путешествий по России, многие в этом году покупают проживание в Анапе и сами добираются до курортов, потому что прямого авиасообщения все так же нет. Зато как никогда стали доступны туры на Байкал, в Минеральные Воды и Дагестан. Цены от 55 тыс. рублей на двоих с завтраками.

Фантастический ценник и увеличение времени перелетов заставили появиться в 2023 году на карте маршрутов российских туристов страны СНГ: Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию, – а также Адыгею, Чечню, Карачаево-Черкесию, Алтай и Калининградскую область.

Своими впечатлениями от поездки в Сочи поделилась доцент кафедры сервиса и туризма одного из казанских вузов Людмила Петрик. «Когда после частых визитов за границу я в первый раз полетела в Сочи, была в восторге от поездки. Не надо приезжать за три часа в аэропорт, не надо проходить кучу проверок, ехать на трансферном автобусе до отеля. Море чистое и теплое даже в конце мая. Сказала себе, что буду теперь тут отдыхать. У россиян сейчас есть риск “нарваться” на недружественно настроенных иностранцев. Даже в Турции местное население иногда проявляет негативные эмоции, уклоняется от обслуживания. Поэтому маршруты по России стали для меня предпочтительными», – сказала Петрик.

По словам эксперта, Казань является одним из привлекательных мест для отдыха в России.

Казань является одним из привлекательных мест для отдыха в России Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казань можно приехать в любое время года и найти себе развлечения

О бурном развитии внутреннего туризма рассказала и руководитель Комитета по туризму города Казани Дарья Санникова. «Казань входит в пятерку городов-миллионников по количеству посещений. В прошлом году в столице Татарстана побывало более 3,5 млн туристов. У Казани есть всё, чтобы быть успешной туристической дестинацией, у Казани есть: климат, географически удобное расположение, культурно-исторические достопримечательности, вкусная гастрономия и возможность делать покупки. Мощной точкой развития для автотуристов России станет открытие автомагистрали М12, которая сократит дорогу в Казань до минимума. Уникальность Казани в ее тысячелетней истории и мультикультурной среде. Еще Александр Дюма писал, что в Казанском Кремле есть место, где одновременно над головой будет мусульманский минарет и православный крест, а в доме на Кремлевской, 18 когда-то жил сам Достоевский. Да и в событиях у нас нет недостатка. Сейчас мы готовим визит делегации Казахстана на предстоящий Сабантуй. Туркомпании из Алма-Аты приедут посмотреть на праздник своими глазами и предложить жителям страны уникальный тур в Татарстан. Тем более что нас связывает прямой рейс. И таких предложений у Казани много: ночной Велофест, гастрономический фестиваль “Вкусная Казань”, деловые форумы», – отметила Санникова.

Дарья Санникова: «У Казани есть всё, чтобы быть успешной туристической дестинацией, у Казани есть: климат, географически удобное расположение, культурно-исторические достопримечательности, вкусная гастрономия и возможность делать покупки» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По ее словам, еще одно преимущество города, – это круглогодичный туристический сезон. В Казань можно приехать в любое время года и найти себе развлечения. Здесь доступны все виды транспорта и размещение на любой кошелек.

Чтобы отдохнуть, жителям республики не нужно ехать далеко. Нужно только учесть несколько советов, впрочем, как и туристам, путешествующим по стране:

Отпуск лучше брать не в высокий сезон (в феврале, например, цены ниже и народу меньше).

При бронировании стоит пользоваться агрегаторами, сравнивать цены и предложения, читать отзывы.

Подписываться на туристические паблики тех городов, куда вы отправляетесь. Экономить позволит карта гостя, которая есть у многих городов.

Не важно, где вы будете счастливы, на берегу океана или в гамаке на даче, главное, чтобы отдых принес вам положительные эмоции и стал лучшим временем именно для вас Фото: © «Татар-информ»

Главная магия отпуска – в отсутствии стресса

Куда бы вы ни отправились, психолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии Анна Валеева рекомендует спланировать отпуск заранее. Иначе накопившиеся дела будут мешать вам лежать на пляже или путешествовать по родным краям, снова возвращая к проблемам и отнимая драгоценное время отдыха. Хотя отождествлять отпуск с единственно возможным видом отдыха тоже не стоит. Недаром говорят, что уметь полноценно отдыхать – настоящее искусство.

Главная магия отпуска – в отсутствии стресса (если вы не экстремал, конечно). В этом случае уровень тревожности помогут снизить готовые паспорта, договоренность с семьей о виде отдыха, максимально подробный план действий, готовность к изменениям и случайностям. Не забывайте, вселенная любит перемены, а вы – ее часть! Ведь отпуск только разновидность активности, смена деятельности. Не важно, где вы будете счастливы, на берегу океана или в гамаке на даче, главное, чтобы отдых принес вам положительные эмоции и стал лучшим временем именно для вас.

Екатерина Косурова