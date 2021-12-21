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Транспорт
21 декабря 2021  01:28

Маршруты электричек Свияжск – Буа и Буа – Албаба продлят до станции Бурундуки

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Маршруты пригородных поездов Свияжск – Буа и Буа – Албаба со следующего года будут продлены до станции Бурундуки, сообщает компания «Содружество».

Поезд №6373 сообщением Свияжск – Буа с 1 января будет курсировать по маршруту Свияжск – Бурундуки. «Со станции Свияжск он отправится в 17.55 и прибудет на станцию Бурундуки в 21.12», – отметили в пресс-службе.

Электричка №6372 сообщением Буа – Албаба со 2 января будет следовать сообщением Бурундуки – Албаба. Поезд отправится со станции Бурундуки в 7.32 и приедет на станцию Албаба в 10.04.

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