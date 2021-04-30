Маршруты электричек из Казани в Свияжск и из Свияжска в Арск продлят в майские праздники

Маршруты движения электричек из Казани в Свияжск и из Свияжска в Арск будет продлены в майские праздники, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Маршруты следования пригородных поездов продлеваются в связи с увеличением пассажиропотока», — пояснили в пресс-службе.

В частности, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 мая поезд №6001, ходящий из Казани в Свияжск, будет ходить сообщением Казань — Тюрлема. Он отправится в 8.10 и прибудет в 9.50.

Поезд №6476 Свияжск — Арск будет следовать сообщением Тюрлема — Арск 3, 4, 5, 6, 7 и 10 мая. Его отправление назначено на 10.36, а прибытие — на 13.33.