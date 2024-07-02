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Маршруты двух курсирующих по Татарстану электричек продлят до Волжска
Маршруты пригородных поездов Краснозаринск — Куркачи и Бирюли — Васильево с 5 июля будут продлены до Волжска. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Электричка №6474 Краснозаринск — Куркачи начнет ходить сообщением Волжск — Куркачи. Со станции Волжск она отправится в 4.56 и прибудет в Куркачи в 7.05.
Поезд №6481 Бирюли — Васильево будет курсировать сообщением Бирюли — Волжск. Отправление назначено на 19.24, прибытие — на 21.33.
Кроме того, с 5 июля изменится расписание поезда № 6302 сообщением Свияжск — Казань. Так, со станции Свияжск он отправится в 5.20, а в Казани будет в 6.30. «Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу движения», — отметили в компании.
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