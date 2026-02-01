Маршруты 93, 43 и 36а в Казани работают с ограничениями из-за препятствий на дорогах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани изменяется движение общественного транспорта, сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту города.

Так, маршрут 93 не доезжает до конечной остановки «н. п. Берновые Ковали». Маршрут 43 не заезжает на конечную «ул. Химическая» из-за застрявшей фуры, которая блокирует проезд. Маршрут 36а не вышел на линию из-за нерасчищенных дорог в районе Новониколаевки.

На всех маршрутах отмечаются затруднения движения, многие остановки не очищены от снега, поэтому пассажиров просят быть осторожными при посадке и высадке. Несмотря на сложные погодные условия, на линию вышло около 75% транспорта, что соответствует уровню последних недель.

Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты поездок.