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Маршрутный автобус в Казани вылетел с дороги в сугроб
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В Казани маршрутный автобус вылетел с дороги в сугроб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
ДТП произошло сегодня на Тэцевской улице напротив Казанского вертолетного завода.
Как сообщили агентству в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта. Женщину увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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