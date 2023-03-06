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Происшествия 6 марта 2023 16:38

Маршрутный автобус в Казани вылетел с дороги в сугроб

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В Казани маршрутный автобус вылетел с дороги в сугроб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

ДТП произошло сегодня на Тэцевской улице напротив Казанского вертолетного завода.

Фото: © Наиля Губеева / «Татар-информ»

Как сообщили агентству в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта. Женщину увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

#дтп в казани #авария с автобусом
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