Маршрут ралли «Шелковый путь» в 2023 году пройдет от Казани до Москвы

Фото: silkwayrally.com

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2023 году стартует в Казани и финиширует в Москв. Крупнейшее соревнование по ралли-рейдам в Евразии пройдет с 6 по 15 июля 2023 года через 13 субъектов Российской Федерации и пересечет три часовых пояса. Обновленный маршрут накануне представили руководители проекта.

В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях «Шелкового пути»: Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области, а также Магнитогорск.

Административные и технические проверки пройдут в Казани 5 и 6 июля, после их завершения участники проедут через стартововый подиум на площади Тысячелетия во время церемонии торжественного открытия ралли, уточняется на сайте проекта. Далее через Татарстан и Башкортостан караван достигнет Магнитогорска на восточном склоне Южного Урала. За счет сложного ландшафта эти трассы станут необычным опытом для всех спортсменов. С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской, Самарской и Саратовской областей; заключительным испытанием станут арчединско-донские пески Волгоградской области, а также бездорожье и броды Липецкой и Тульской областей — с этими местами участники хорошо знакомы и знают, насколько коварными они могут быть. Финиширует ралли в Москве.

«В общей сложности протяженность гонки составит десять дней, за это время участникам предстоит преодолеть 5230 километров, – рассказал первый замруководителя проекта Виктор Соколов. – 2350 из них составят скоростные спецучастки, большинство из них пройдет на смешанном покрытии. Протяженность маршрута ассистанс составит 3800 километров».

О размере стартовых взносов для зачетных категорий и представителей команд «ассистанс» организаторы обещают рассказать в середине декабря. Как и раньше, к соревнованию будут допущены участники на всех видах техники: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, внедорожники и грузовики.

Напомним, ралли «Шелковый путь» было основано в 2009 году, тогда соревнования также стартовали в Казани. В разные годы, помимо российских городов, этапы принимали такие страны, как Казахстан, Туркмения, Монголия и Китай. Участники соревнуются в четырех категориях: мото, внедорожники, квадроциклы и грузовики.