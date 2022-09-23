Маршрут поезда Нижний Новгород – Казань продлен до Ижевска

Маршрут поезда № 51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород – Казань продлевается до Ижевска. В первый рейс по удлиненному маршруту из Нижнего Новгорода поезд отправится 1 октября, из Ижевска – 2 октября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Поездки между городами будут проходить преимущественно в ночное время. В обратном направлении пассажиры смогут отправляться в те же сутки», – отметили в пресс-службе.

Поезд будет ходить через день, отправляясь из Нижнего Новгорода в 20.53 и прибывая в Ижевск на следующие сутки в 13.49. Обратно он будет курсировать в 17.30 и приезжать утром следующего дня в 6.52.

Остановки предусмотрены в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе, и других населенных пунктах.