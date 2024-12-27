Маршрут поезда Казань – Бурундуки планируют продлить до Ульяновска

В Татарстане с 3 января назначат дополнительные поезда из Казани в Бурундуки. В будущем его маршрут планируется продлить до Ульяновска. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Этот поезд назначен на территории Татарстана с определенными планами продления его до Ульяновска. В течение второго полугодия 2024 года и сейчас продолжаются переговоры с Министерством транспорта Ульяновской области о его продлении», – рассказал он.

Поезд из Казани будет отправляться в 6.27, а из Бурундуков – в 16.40. Электрички будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, по словам Ахметшина, с 3 января также назначаются дополнительные поезда из Казани в Йошкар-Олу. Электропоезд из столицы Татарстана отправится в 6.46, а из Марий Эл – в 17.45. Они будут ходить пятницам, субботам и воскресеньям.

«Этот маршрут интересен как туристическое направление. Можно утром уехать и вечером вернуться», – отметил гендиректор компании.