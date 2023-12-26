Маршрут поезда из Казани в Кукмор продлят до Вятских Полян

Пригородный поезд Казань — Кукмор с 1 января будет ходить сообщением Казань — Вятские Поляны. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Поезд №6420 отправится со станции Казань в 6.00 и прибудет на станцию Вятские Поляны в 9.05», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь поезд №6425 Кукмор — Казань будет курсировать сообщением Вятские Поляны — Казань. Он отправится из Вятских Полян в 11.53 и будет на станции Казань в 15.10.