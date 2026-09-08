Маршрут «Метеора» Казань – Набережные Челны стал самым популярным в Татарстане

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Возрожденный маршрут скоростного судна «Метеор» между Казанью и Набережными Челнами стал лидером речной навигации в Татарстане в 2026 году. Средняя заполняемость судов на линии достигла 89%, а общее количество пассажиров за навигационный период превысило 9 тыс. человек, сообщает «chelny-biz».

В 2027 году маршрут Казань – Набережные Челны планируют сохранить и расширить за счет увеличения количества промежуточных остановок.

По объему перевозок направление Казань – Набережные Челны – Казань стало абсолютным лидером среди маршрутов компании: им воспользовались 1 764 пассажира. Во «Флоте РТ» отметили, что в текущую навигацию наиболее высокую загрузку показали новые скоростные направления компании.

Если учитывать отдельные участки маршрутов, в число наиболее востребованных вошли линии Казань – Чистополь – Казань, Казань – Камское Устье – Казань, а также межмуниципальный участок Набережные Челны – Елабуга – Набережные Челны.

Сейчас также ведутся переговоры о продлении маршрута. Планируется, что его новой конечной точкой может стать Менделеевск.

К навигации 2027 года «Флот РТ» рассчитывает пополнить флот двумя новыми судами на воздушной подушке «Парма».

Одновременно компания восстанавливает еще два судна – скоростной «Восход-74» и теплоход «Московский-14». Ввести их в эксплуатацию также планируется в навигацию 2027 года.

Каждое из новых и восстановленных судов будет использоваться на отдельных направлениях с учетом его технических характеристик и задач флота.