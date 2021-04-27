news_header_top_970_100
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  12:50
Арсений Каримов

Маршрут Казанского марафона-2021 пройдет через туристические центры города

Маршрут Казанского марафона-2021 пройдет через туристические центры города
news_top_970_100

Маршрут Казанского марафона пройдет через многие достопримечательности города, такие как Кул-Шариф, башня Сююмбике, Кремлевская набережная, Центр семьи «Казан», Старо-Татарская слобода и Ак Барс Арена. Подробную карту марафона на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» показал организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Наша трасса официально сертифицирована. К нам приезжал специальный измеритель, который присвоил ей категорию „А“. Это значит, что если на ней будет установлен рекорд страны, то его смогут официально присвоить», — заявил спикер.

Он отметил, что трасса марафона в Казани — одна из самых плоских в Европе. Набор высоты на всей дистанции — это 110 метров. Для сравнения, в Московском марафоне этот показатель порядка 350 метров.

Каждые 2,5 км будет организована точка питания или освежения. На них бегуны смогут получить воду, изотоники и фрукты. Примечательно, что в этом году отказались от воды в стаканчиках в пользу бутылок. Это связано как с мерами безопасности во время распространения коронавируса, так и удобством спортсменов.

Для безопасности бегунов используют почти 150 единиц тяжелой техники, а также установят 3 километра фан-барьеров и 10 километров оградительной ленты.

Более 500 человек будут задействованы на трассе в роли стюардов, судей и тимлидеров точек питания, а также 45 медиков и 15 машин скорой помощи, которые будут рассредоточены по дистанции, добавил Янгиров.

Напомним, что Казанский марафон пройдет 1 и 2 мая. Участники будут бежать на дистанции 3, 10, 24,1 и 42,2 км. Кроме того, специальные забеги будут проведены для детей.

Планируется, что в марафоне поучаствуют около 14 тыс. человек из 29 стран мира.

Казанский Марафон
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное