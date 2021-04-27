Маршрут Казанского марафона-2021 пройдет через туристические центры города

Маршрут Казанского марафона пройдет через многие достопримечательности города, такие как Кул-Шариф, башня Сююмбике, Кремлевская набережная, Центр семьи «Казан», Старо-Татарская слобода и Ак Барс Арена. Подробную карту марафона на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» показал организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Наша трасса официально сертифицирована. К нам приезжал специальный измеритель, который присвоил ей категорию „А“. Это значит, что если на ней будет установлен рекорд страны, то его смогут официально присвоить», — заявил спикер.

Он отметил, что трасса марафона в Казани — одна из самых плоских в Европе. Набор высоты на всей дистанции — это 110 метров. Для сравнения, в Московском марафоне этот показатель порядка 350 метров.

Каждые 2,5 км будет организована точка питания или освежения. На них бегуны смогут получить воду, изотоники и фрукты. Примечательно, что в этом году отказались от воды в стаканчиках в пользу бутылок. Это связано как с мерами безопасности во время распространения коронавируса, так и удобством спортсменов.

Для безопасности бегунов используют почти 150 единиц тяжелой техники, а также установят 3 километра фан-барьеров и 10 километров оградительной ленты.

Более 500 человек будут задействованы на трассе в роли стюардов, судей и тимлидеров точек питания, а также 45 медиков и 15 машин скорой помощи, которые будут рассредоточены по дистанции, добавил Янгиров.

Напомним, что Казанский марафон пройдет 1 и 2 мая. Участники будут бежать на дистанции 3, 10, 24,1 и 42,2 км. Кроме того, специальные забеги будут проведены для детей.

Планируется, что в марафоне поучаствуют около 14 тыс. человек из 29 стран мира.