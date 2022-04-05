Маршрут движения электрички Бурундуки — Албаба сократится в апреле и мае

Маршрут движения пригородного поезда сообщением Бурундуки — Албаба сократится в некоторые дни апреля и мая. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В связи с ремонтными работами на участке Ключи — Каратун маршрут следования поезда №6372 сокращается 11, 15, 19, 21, 25, 27, 29 апреля, а также 3, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31 мая и 1 июня», — отметили в пресс-службе.

На участке Бурундуки — Буа поезд выводится из расписания и проследует сообщением Буа — Албаба. Со станции Буа электричка отправится в 4.41 и прибудет на станцию Албаба в 6.22.