Маршрут движения электричек из Казани в Свияжск будет продлен с 8 июля

Фото: архив «Татар-информа»

Маршрут движения пригородных поездов из Казани в Свияжск и в обратном направлении будет продлен с 8 июля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезда №6301 сообщением Казань – Свияжск и №6306 Свияжск – Казань по субботам и воскресеньям будут следовать от/до станции Тюрлема. При этом у электрички №6306 изменится расписание.

Кроме того, пригородный поезд №6307 Казань – Свияжск будет ходить до станции Албаба ежедневно. «В связи с этим поезд №6001 будет следовать сообщением Казань – Свияжск, а поезд №6476 сообщением Свияжск – Арск ежедневно», – отметили в компании.

С 8 июля также изменится расписание электрички №6324 Паратск – Казань и №6309 Казань – Свияжск.