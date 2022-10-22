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Ру Тат
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Транспорт
22 октября 2022  01:14

Маршрут движения двух электричек из Казани в Свияжск сократится на один день

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Маршрут движения двух пригородных поездов сообщением Казань — Свияжск — Казань сократится на один день — вторник 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №6355 Казань — Свияжск проследует сообщением Казань — Зеленый Дол по действующему расписанию (10.27–11.30).

Поезд №6356 Свияжск — Казань будет курсировать сообщением Зеленый Дол — Казань также по действующему расписанию (12.44–13.48).

В компании пояснили, что маршрут поездов будет сокращен по техническим причинам.

#расписание электричек
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