«Марсово поле» в Казани: драма о том, как выйти из «сообщества терпил»

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

На театральной площадке MOÑ представили спортивную драму «Марсово поле» Ильдара Алекбаева и Эндже Гиззатовой.

Постановщиком «Марсового поля» выступил Ильдар Алекбаев, однако саму историю Алекбаев развивал совместно с Эндже Гиззатовой, которая выступила не только драматургом, но и арт-продюсером.

«Ильдар рассказал мне очень много историй, и я говорила, что в меня попадает, а что нет. Когда я выбрала эту историю, Ильдару показалось, что она будет никому не интересна, но мы взяли ее и постепенно развили. Внутри этого процесса мы находимся вместе», – рассказала корреспонденту Гиззатова.

Перформеры: Ильдар Алекбаев и Артур Сараев. Художник по свету – Никита Мингазов. Саунд-дизайнер – Максим Саранцев. Менеджер команды – Анжела Фатхуллина.

Название «Марсово поле» предложил Артур Сараев, и, по словам Гиззатовой, это название оказалось наиболее подходящим после долгих поисков. Однако, по итогам увиденного, это название отражает скорее форму, чем суть. Но параллели с античностью у спектакля все-таки есть, и они сильно глубже, чем «место инициации, где юноша должен был пройти через испытания» в Древнем Риме.

Ядром пластического спектакля называют противостояние двух мужчин, которое перерастает в борьбу с самим собой. Но непосредственно сам бокс, то есть бой в перчатках, становится кульминацией психологического противостояния двух героев. До жесткого и неожиданно правдоподобного боя все происходящее на сцене медитативно и ритмично: пробежка, разминка, скакалка. Анализу подвергается и сам бег: «Почему в спорте принято бежать против часовой стрелки?» Бег как элемент культуры – это преодоление, и весь спектакль о том, как найти в себе силы бежать дальше, когда конца этому бегу все нет.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Действие сопровождает почти часовая запись диалога Алекбаева и Сараева (фактически подкаст), которая добавляет к спортивно-хореографической составляющей второй пласт – психологический. Герои обсуждают свои увлечения, детство и, что самое главное, отношения с отцом. Как отмечает один из них, поход в баню с папой стал для него ритуалом инициации в мужское сообщество, или «сообщество терпил», потому что весь замысел этого ритуала был в том, кто дольше продержится в невыносимо жарком замкнутом пространстве. Но жизнь сама по себе – это место довольно замкнутое и невыносимо жаркое, особенно в 1990-х (само театральное пространство, замкнутое и слегка душное от непрерывных физических упражнений артистов и дым-машины, усиливает это ощущение). И если подчинить всю свою жизнь одной этой цели – дотерпеть, – исход может оказаться самым печальным, потому что финиша у этого марафона нет.

Осознав это абсурдное правило жизни, бессознательно члены терпеливого клуба рано или поздно начинают искать выход. Как выясняется позднее, его находили не все, а если находили, то довольно радикальный – эмигрировали в счастливую «страну белок».

Бег, баня, жизнь – это те процессы, результат от которых можно увидеть, лишь получая от них наслаждение, не ожидая какого-то финала. Сойтись на ринге в клинче – значит попытаться приблизить конец, и в этом смысле бокс становится метафорой мрачного финала, к которому приходили отцы-алкоголики главных героев.

Истинное решение этой проблемы уже сформулировал Альбер Камю в своем «Мифе о Сизифе». Человек, чтобы остаться собой, должен принять абсурд и продолжать толкать камень в гору без надежды на то, что в конце его будет ждать какая-то награда. И не всегда жизнь должна быть бегом, иногда это может быть, например, бадминтон, если вам так нравится. Но, как бы вы ни боролись, «одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце челове­ка. Сизифа следует представлять себе счастливым».

Следующий показ «Марсового поля» состоится 26 декабря.