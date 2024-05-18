Марсель Вагизов: Красивым пением можно совершить как добро, так и грех

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана, член творческого объединения «Рухи моң» Марсель Вагизов на XIV Всероссийском Форуме татарских религиозных деятелей рассказал об ответственности, которая с исламской точки зрения лежит на творческих людях. Своим мнением он поделился в ходе работы дискуссионной площадки «Дин, иман, моң, мәкам. Татар рухи мирасында гыйбадәт һәм халык иҗаты» («Религия, вера, моң, макам. Богослужение и народное творчество в татарской духовной культуре»).

«В Судный день придется отвечать за свои поступки. К поступкам можно было бы отнести и красивый голос, мне кажется. Какие песни ты исполнял? Такие, что толкают к греховным словам, совершению греха, или пел о нравственности, благочестивости? Своим пением вы можете совершить как добро, так и грех», — заявил артист.

Он также рассказал о развитии школы азана (призыва к молитве) в традиционном татарском макаме (стиль, интонация). «На эстраде я уже около 25 лет. Последние пять лет предпочтение отдаю религиозным песням. Я записываю мунаджаты (духовные песнопения татар — прим. Т-и), тем самым передаю их народу. Например, с Маратом Галимовым мы совместно записали и выпустили десять мунаджатов. Чтобы никто не предъявлял претензий, мы их писали без использования инструментов, в формате а капелла», — отметил Марсель Вагизов.

Хотя мелодии мунаджатов не предполагают широкого диапазона, слова задевают самые тонкие струны души, заметил артист. «Я считаю, что это очень важно — донести эти мунаджаты в современном формате до нынешнего слушателя, до подрастающего поколения. Закир Шахбан, известный исполнитель, тоже присоединился к этой работе. Он давно мечтал заняться этим. Мы вместе выпусти мунаджат под названием „Җомга көн”», — пояснил артист.

Он также сообщил, что поддерживает связь с детьми — победителями конкурса «Татар азаны» («Татарский азан»). Победителю конкурса они помогли записать песню религиозного содержания и мунаджат. «Песни духовного содержания также заняли места на фестивале „Созвездие — Йолдызлык”. Мы хотим с конкурсом „Татар азаны” выехать в регионы», — добавил певец.

«Мы передаем наследие молодому поколению, ведем воспитательную работу. Сами видите — на эстраде звучат низкосортные песни с бессмысленными текстами, которые не отражают истинной культуры татарского народа. Сегодня наша традиционная пентатоника практически отсутствует. Видели, наверное, на „Евровидении” был настоящий шабаш. Наши дети это видят. Донесение до будущего поколения духовно наполненных песен является еще и оружием от деградации и жестокости», — поделился своим пониманием ситуации артист.

По словам Марселя Вагизова, они проводят в разных районах Татарстана конкурсы татарского азана с обучением традиционному татарскому произношению. «Мы знакомимся с детьми, даем онлайн-уроки, исправляем их макам, в завершение обучения они выступают в домах культуры», — резюмировал спикер.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.