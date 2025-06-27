Марсель Шарапов: Успехи на выборах доказывают – татарстанцы доверяют «Единой России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов принял участие в заседании Генерального совета «Единой России» под председательством Дмитрия Медведева. Участники обсудили промежуточные итоги работы и представили свои планы, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

«Единая Россия» находится в начале большого электорального цикла, финалом которого станут выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Председатель партии заявил, что единороссы анализируют свою деятельность для качественной подготовки к предстоящим кампаниям.

«Наша цель – безоговорочная победа на парламентских выборах. Считаю возможным улучшить наши текущие позиции. Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в неё включены, надо уделять самое пристальное внимание», – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, партия фокусируется, во-первых, на обновлении партийных рядов, а во-вторых – на повышении качества депутатского корпуса.

«Результаты предварительного партийного голосования – лучшее подтверждение тому, что работа идёт в нужном направлении. В единый день голосования в сентябре 2025 года партию на выборах разных уровней будут представлять более 800 участников спецоперации», – выразил уверенность политик.

Он также упомянул форумы муниципальных депутатов как площадки для обмена опытом и укрепления внутрипартийных связей. Итогом их работы станет общероссийский форум, который состоится в конце 2025 года.

Дополнительные возможности для внутренней мобилизации и настройки на большую кампанию даст масштабирование лучших практик «Единой России» по работе с людьми в новых регионах, добавил Медведев.

Пример действенного метода работы он счел «гуманитарную миссию» партии. «Работа гуманитарной миссии повышает авторитет партии, влияние среди гражданских активистов, помогает выстраивать прочные связи с патриотически настроенным бизнесом по линии разных проектов. Считаю правильным отметить заслуги волонтеров, внесших особый вклад в работу гуммиссии», – акцентировал председатель партии.

Секретарь Генерального совета Владимир Якушев заверил, что гуманитарная миссия «Единой России» будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо. Партия уже направила в новые регионы 141 тыс. тонн гуманитарных грузов, и этот показатель каждый день растет.

Якушев также остановился на реализации народной программы партии, заявив, что она выполнена на 83%. Среди значимых достижений прошлого года он перечислил рост материнского капитала, открытие почти 2,5 тыс. ФАПов, газификация 285 тыс. домов, ввод 293 школ и капремонт ещё 847, благоустройство почти 8 тыс. дворовых территорий и общественных пространств.

«Социальная газификация и строительство школ – важные направления, которые находятся на контроле по поручению Президента [Владимира Путина]», – уточнил он.

Еще одно важное направление работы партии, на его взгляд, – законодательное. 53% законов в действующем созыве Государственной Думы внесли депутаты «Единой России» и сенаторы, которые ее представляют.

Якушев также напомнил, что началась перезагрузка и актуализация партийных проектов, а также всей инфраструктуры. По итогам Года первичек «Единая Россия» установила систему поощрений первичных отделений, создала федеральный и региональные советы и возобновила конкурс первичных отделений. В текущем году активно прорабатываются предложения муниципальных депутатов.

Изменения в работе коснулись института сторонников «Единой России», которых более 900 тыс., и «Молодой гвардии». «Мы активно заходим в университеты и высшие учебные заведения. «Молодая гвардия Единой России» подписала 320 соглашений с вузами. МГЕР создает ячейки в высших учебных заведениях для работы с молодежью», – привел примеры политик, упомянув, что членов партии насчитывается 2,6 млн.

На заседании обсудили выполнение нового раздела народной программы – по поддержке участников специальной военной операции. Его координирует Герой РФ, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель. По инициативе «Единой России» принято 130 законов о поддержке бойцов. Партия реализует проекты по психологической и социокультурной реабилитации военнослужащих, помогает им в трудоустройстве и организации собственного бизнеса, создает условия для занятий спортом. Помимо этого, партия поддерживает бойцов, которые решили идти в политику.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в новой программе «Единой России» должен быть раздел по поддержке участников спецоперации и их семей. Также он поручил использовать инфраструктуру региональных и местных, первичных отделений «Единой России» для сбора предложений в новую предвыборную программу.

«Это не работа в тиши кабинетов этого здания или где-то на стыке между этим зданием и Правительством, чтобы оценить наши финансовые возможности. Народная программа – это набор пожеланий, чаяний, потребностей, которые есть у людей. В нее должно быть включено максимум того, что волнует людей», – указал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Он также поручил проработать ряд инициатив: по выделению муниципальным депутатам дополнительного выходного дня для работы с жителями и решения местных вопросов, созданию филиала Высшей партийной школы «Единой России» в новых регионах и по поощрению волонтеров, которые особенно отличились в ходе гуманитарной миссии в Курской области.

В работе Генсовета «Единой России» принял участие его член – депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов. Он напомнил, что Татарстанское региональное отделение – одно из крупнейших в стране, в его рядах более 126 тыс. членов.

«А успехи на выборах разных уровней лишний раз доказывают – татарстанцы доверяют «Единой России», делегируя ее представителям решать самые разные задачи и проблемы. Не сомневаюсь, что сегодняшнее решение конференции регионального отделения «Единой России» о выдвижении Рустама Минниханова на выборы Раиса РТ также приведет к безоговорочной победе партии и ее кандидата на предстоящих выборах в сентябре этого года», – подчеркнул он.

По-прежнему одной из главных задач единороссов в республике является поддержка участников спецоперации и их семей, помощь новым регионам, сказал член Генсовета партии.

«Регулярно из Татарстана, при личном контроле Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова, отправляются собранные «Единой Россией» фуры с гуманитарной помощью в наши подшефные города Лисичанск и Рубежное, что свидетельствует о нашей солидарности и готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Буквально на прошлой неделе была направлена очередная колонна с гуманитарной помощью- 18 грузовых автомобилей общим весом 320 тонн. Лично я также неоднократно посещал зону СВО с гуманитарной миссией, оказываю материальную поддержку и участвую в сборах всего необходимого для наших бойцов. Каждая помощь – это возможность показать нашим героям, что они не одни, мы всегда готовы поддержать их, чтобы приблизить нашу победу», – заключил он.