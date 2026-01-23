Марсель Шарапов принял участие во встрече с советом ветеранов Ново-Савиновского района

Фото: tatarstan.er.ru

Член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов встретился с советом ветеранов Ново-Савиновского района Казани. Об этом сообщается на сайте партии.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя совета ветеранов района, полковник и ветеран боевых действий Расих Шакиров, депутат Казгордумы Сергей Новоселов, блокадницы Ленинграда Зинаида Бушуева, Валентина Красюк и Кадета Иванова, а также руководитель Общественной приемной «Единой России» по Ново-Савиновскому району города Казани Ольга Тихонова.

Активисты партии традиционно проводят такие встречи в январе. В этот раз для ветеранов была подготовлена концертная программа и организовано чаепитие.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере: ветераны смогли вспомнить прошлое, поделиться воспоминаниями и поблагодарить активистов за внимание и заботу.

«Наши ветераны и представители старшего поколения заслуживают особого внимания и признания. Их жизненный опыт является важным наследием для каждого из нас. Мы обязаны сохранять память о подвигах прошлого, укреплять связи поколений и воспитывать молодежь в духе патриотизма и ответственности перед страной», – подчеркнул Марсель Шарапов.