Марсель Шарапов на РВФ заявил о необходимости развивать производство беспилотников

Марсель Шарапов

России необходимо развивать и наращивать собственное производство беспилотников. Об этом сегодня заявил на проходящем в Казани Российском венчурном форуме член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов.

«Сегодня, в наше непростое время, особенно важно развивать и наращивать собственное производство беспилотных летательных систем. Это вопрос не только технологического развития, но и вопрос безопасности граждан, устойчивости государства, защиты стратегической инфраструктуры и национальных интересов», – выразил уверенность партийный функционер.

«Мы должны создавать собственные решения, поддерживать отечественных производителей, инвестировать в инженерные кадры и обеспечивать условия для того, чтобы такие технологии разрабатывались и выпускались именно в России. Это важнейшее направление, от которого во многом зависит наша независимость, конкурентоспособность и способность уверенно отвечать на вызовы времени», – подчеркнул Марсель Шарапов.

Единоросс напомнил, что беспилотные летательные системы уже стали неотъемлемой частью современной экономики, системы безопасности, логистики, мониторинга территорий, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, экологического контроля и работы экстренных служб. Развитие данного направления напрямую связано с укреплением технологического суверенитета России, снижением зависимости от внешних поставщиков и созданием новых высокотехнологичных производств, добавил он.