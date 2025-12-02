Марсель Шарапов: «Люди с ограниченными возможностями учат нас ценить каждое мгновение»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов в декаду инвалидов посетил семью Мухаметзяновых, где с любовью и заботой мама Эльвира воспитывает сыновей, двое из которых имеют инвалидность.

Депутат подарил детям новогодние подарки, которые несомненно принесут им радость и улыбки, а также новую кровать, чтобы их быт был еще более комфортным.

«Эти встречи наполняют нас теплом и добром. Такие семьи, как Мухаметзяновы, учат нас ценить каждое мгновение и находить счастье в простых вещах», – поделился с журналистом «Татар-информа» Марсель Шарапов.