Марсель Шайдуллин: первое заседание Госдумы стало для меня волнительным моментом

Депутат Марсель Шайдуллин, избранный в Госдуму по одномандатному округу №35, принял участие в первом заседании девятого созыва и поделился впечатлениями, следует из информации, размещенной на сайте «Единой России».

Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы девятого созыва. Татарстан в Госдуме нового созыва представляют 13 депутатов, 11 из которых – от партии «Единая Россия».

«Первое заседание Госдумы IX созыва стало для меня по-настоящему волнительным и ответственным моментом. Поздравление президента, особый день – годовщина воссоединения новых регионов, присутствие коллег-ветеранов СВО – всё это подчёркивает исторический масштаб момента», – поделился он впечатлениями от первого заседания Госдумы.

Напомним, Марсель Шайдуллин более 15 лет руководил Азнакаевским районом и сложил полномочия главы в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. Он одержал победу на выборах по Альметьевскому одномандатному округу.

«Я осознаю огромную ответственность перед избирателями и настроен на конструктивную работу: бюджет, поддержка защитников Родины, развитие регионов и повышение качества жизни людей. Готов работать вместе со всеми фракциями ради общей цели – сильной и суверенной России», – отметил он.

На первом заседании Госдумы рассмотрели вопросы о регистрации фракций и избрании Председателя Государственной Думы девятого созыва. Им был избран Вячеслав Володин, чью кандидатуру по предложению Президента России Владимира Путина выдвинула фракция «Единая Россия». Также на первом заседании Путин поздравил избранного Председателем Госдумы девятого созыва Вячеслава Володина и депутатов с победой на выборах.