Общество 18 ноября 2025 14:40

Марсель Галиев о Туфане Миннуллине: Он был проводником, тем, кто указывает путь

На вечере памяти, посвященном 90-летию народного писателя РТ, драматурга и общественного деятеля Туфана Миннуллина, показали видеофрагмент с воспоминаниями народного писателя РТ Марселя Галиева.

«Бывают моменты, хочется позвонить Туфану абый, поговорить, посоветоваться. Но вспоминаешь, что его уже нет – становится грустно. Он же не просто критиковал. Он вникал в самую суть ситуации, и показывал пути выхода из нее. Он был проводником, тем, кто указывает путь. Когда он стал председателем Союза писателей, хождения с жалобами прекратились. Потому что его дверь всегда открыта, говорит он громко, слышно даже на улице. Тут уже ничего не скроешь», – поделился поэт.

Марсель Галиев также рассказал о художественных приемах драматурга.

«Туфан Миннуллин не дает трагедии случиться. Он говорил, что думает о зрителе. "Наше поколение и так пережило много трудностей, не хочу подвергать людей еще большей тревоге", говорил он. Очень удачными были его рубаи, потому что за ними стоит образ. Образ Альдермеша, например», – отметил писатель.

На вечере прозвучали рубаи Туфана Миннуллина. Также участники встречи смогли увидеть отрывки из известных спектаклей по произведениям выдающегося татарского драматурга.

Юлай Низаев

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#туфан миннуллин #вечер памяти
