Марсель Галиев: У горы Чатыр-Тау мы чувствуем сильную энергию

Фото: © Рузиля Мухаметова / «Татар-информ»

У горы Чатыр-Тау — визитной карточки Азнакаевского района — проходит международный фестиваль народного творчества «Чатыр тауда җыен», в котором участвуют более 50 фольклорных коллективов. Среди гостей праздника — заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов, народные поэты Марсель Галиев, Газинур Мурат и другие.

«Чатыр-Тау — самая высокая точка Азнакаевского района — уже в 14-й раз собирает у себя фольклорные коллективы тюркских народов. Это место, объединяющее народы», — сказал глава района Марсель Шайдуллин, открывая фестиваль.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов напомнил, что 2023-й в республике объявлен Годом национальных культур и традиций. А фестиваль на Чатыр-Тау, в свою очередь, является большим событием в культурной жизни Татарстана.

Народный поэт Марсель Галиев поздравил земляков с праздником. «У подножия горы Чатыр-Тау люди становятся ближе к небесному богу Тенгри. Мы чувствуем, что здесь есть сильная энергия», — сказал он.

Народный поэт Газинур Мурат напомнил, что Марсель Галиев одним из первых популяризировал эту природную достопримечательность. «Он написал стихи и поэмы о Чатыр-Тау. До этого гора еще не была такой известной», — заметил поэт.

В празднике участвуют фольклорные коллективы из Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Арского, Альметьевского, Атнинского, Бавлинского, Рыбно-Слободского, Бугульминского, Заинского, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского, Чистопольского, Ютазинского, Новошешминского районов Татарстана, Набережных Челнов. Кроме того, на фестиваль приехали коллективы из Бижбулякского, Ермекеевского районов Башкортостана, города Октябрьский, а также Похвистневского, Шенталинского районов Самарской области.

На площадке у Чатыр-Тау организованы выставки, на которых представлены образцы декоративно-прикладного искусства тюркских народов и блюда национальной кухни. Гости фестиваля могут принять участие в народных играх, мастер-классах. Оборудованы площадки, отражающие жизнь и быт тюркских народов: «Сөлге аланы», «Чәкчәк аланы», «Халыклар дуслыгы урамы», «Сабыйлар аланы», «Уен Fest яшьләр аланы», «Әдәбият аланы».