Марш барабанщиков: кадеты Зеленодольска поздравили ветеранов с 23 Февраля

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Сегодня в Зеленодольске под окнами ветеранов Великой Отечественной войны раздались звуки марша барабанщиков. В честь Дня защитника Отечества кадеты Васильевской кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Волостнова устроили небольшой парад, чтобы выразить уважение тем, кто отстоял нашу страну в годы войны.

Марш прошел под окнами Михаила Балахонова, Ахата Латыпова и Николая Левагина. Последнему, несмотря на 99-летний возраст, удалось лично поприветствовать молодое поколение. Выйдя на балкон с генеральской выправкой и непокрытой головой, он улыбался кадетам и гордо демонстрировал свои ордена.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Я как участник войны, мне 17 лет не было, как ушел в 43-м на фронт. Все братья у меня, шестеро их, почти все военные. Надо отмечать!» — поделился воспоминаниями Николай Васильевич.

Он сражался на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях в Японии и Манчжурии, а после войны более 50 лет трудился на заводе имени Горького в титановом цеху.

«Если живой буду — они зовут. Столько лет работал в титановом цеху, ответственном, дорогом цеху», — говорит он, вспоминая свою трудовую биографию.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Организаторы парада понимали, что в таком возрасте нелегко выходить на улицу, поэтому предложили провести акцию прямо под окнами ветерана.

Кадет Амир Юсупов знает цену подвигу: его прадед воевал на Курской дуге, а отец служил в Чечне. Для него участие в акции стало символичным шагом: «Во-первых, знать историю, идти по правильному пути и в любой момент быть готовым защищать Родину, быть храбрым и ничего не бояться», — говорит он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Акция прошла в рамках проекта «Равнение на ветеранов», и ее участниками стали самые активные кадеты школы.

Советник директора по воспитанию Сергей Зубарьков, служивший на Дальнем Востоке и преподающий основы военной подготовки, отметил важность таких мероприятий:

«Когда предложил участвовать, было много желающих. Это вдохновило их, ведь они должны поднять ветеранам дух и пожелать им наилучшего», — рассказал он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Николай Левагин признается: поздравления он получает регулярно, но такого громкого и торжественного — с маршем барабанщиков — еще не было.

В этом году страна готовится отметить 80-летие Великой Победы, и такие встречи напоминают о том, что подвиг ветеранов — это не просто история, а живая память, которую передают из поколения в поколение. Ветераны — это золотой запас страны, и сегодня кадеты доказали, что достойны их славы.

Фото предоставлено Юлией Озеровой