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Политика 12 марта 2023 10:44

Марочко заявил, что ВСУ на краснолиманском направлении переходят к обороне

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Украинские подразделения на краснолиманском направлении переходят в оборону и укрепляют свои позиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», – рассказал собеседник агентства, опираясь на собственные источники.

В районе сел Заречное, Терны и Ямполь ВСУ активно проводят фортификационные работы.

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