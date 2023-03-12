Марочко заявил, что ВСУ на краснолиманском направлении переходят к обороне

Украинские подразделения на краснолиманском направлении переходят в оборону и укрепляют свои позиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», – рассказал собеседник агентства, опираясь на собственные источники.

В районе сел Заречное, Терны и Ямполь ВСУ активно проводят фортификационные работы.