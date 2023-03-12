Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Марочко заявил, что ВСУ на краснолиманском направлении переходят к обороне
Украинские подразделения на краснолиманском направлении переходят в оборону и укрепляют свои позиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
«Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», – рассказал собеседник агентства, опираясь на собственные источники.
В районе сел Заречное, Терны и Ямполь ВСУ активно проводят фортификационные работы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»