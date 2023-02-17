Марочко: ВСУ врываются в дома и избивают людей, чтобы выявить «российских шпионов»

В последнее время в населенных пунктах ДНР, которые находятся под контролем Украины, участились обыски в домах мирных жителей. Украинские военные врываются в дома и избивают людей, чтобы выявить среди них «шпионов» и придерживающихся пророссийских взглядов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенных пунктах Красный Лиман, Славянск и Краматорск отмечается увеличение количества совместных патрулей МВД, Министерства обороны, вооруженных формирований Украины, Службы безопасности Украины, которые под видом проверки документов, а также других поводов врываются в дома и квартиры мирных граждан с целью выявления среди них так называемых шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов», — цитирует военного ТАСС.

Марочко подчеркнул, что ВСУ используют психологическое и физическое давление, угрожая жителям оружием, избивая их. При этом их бесчинства не вызывают никакого осуждения со стороны властей и контролирующих органов.