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Марочко: ВСУ вновь попытались отбить выгодные позиции на краснолиманском направлении
Украинские военные попытались вытеснить российские подразделения с выгодных позиций на краснолиманском направлении. Однако вернуться на ранее оставленные рубежи им не удалось — они понесли потери и отступили, рассказал ТАСС военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении противник продолжает попытки вернуть оставленные позиции. Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки и отбить утраченные выгодные рубежи и позиции», — перечислил он.
По словам специалиста, атаку остановили артиллерия и мотострелковые подразделения, специализированные войска радиационной, химической и биологической защиты.
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