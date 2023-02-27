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Политика 27 февраля 2023 08:10

Марочко: ВСУ попытались контратаковать в районе Кременной

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Украинские силовики совершили первую за долгое время попытку контратаковать в районе Кременной. Неудачной вылазке не помешали ни сообщения о небоеспособности украинских частей, ни большие потери, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий за истекшую неделю вооруженные формирования Украины понесли большие потери. И, пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что украинское командование использует на этом участке тактику глухой обороны. Неудачная попытка атаки вновь отбросила ВСУ на ранее занимаемые рубежи.

#спецоперация #всу
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