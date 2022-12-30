Марочко: ВСУ отправили в Артемовск и Соледар отряды наемников с натовским оружием
Командование ВСУ направило в Соледар и Артемовск отряды иностранных наемников с оружием натовского образца. Об этом, ссылаясь на данные разведки, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer и вооружены натовским оружием», — подчеркнул военный в беседе с ТАСС.
По его данным, в каждой группе наемников имеется переводчик, так как в отрядах «общаются между собой в большей степени на английском».
Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ усиливают наемниками и опытными бойцами группировки в районе Кременной и Сватова.