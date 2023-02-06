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Ру Тат
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Политика
6 февраля 2023  09:54

Марочко: ВСУ бегут с позиций в районе Кременной

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Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Кременной, где ведут наступление ВС России. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины», — подчеркнул военный.

Он отметил, что некоторые бойцы дезертируют, даже не пытаясь оказать сопротивление. А нацбаты, которые направлены сюда для сдерживания ВСУ, не могут остановить их.

#ЛНР #всу #спецоперация
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