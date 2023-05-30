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Марочко: В Харьков начали прибывать небольшие подразделения иностранных наемников
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В Харьков и его окрестности начали прибывать подразделения, состоящие из иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — сказал военный эксперт.
Согласно его данным, в большей степени отмечены солдаты, говорящие на английском и польском языках, есть также немцы, французы и испанцы.
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