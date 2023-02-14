Марочко: В подразделения ВСУ в Харькове прибывают иностранцы из Польши и Западной Европы

В пункты постоянной дислокации ВСУ, расположенные в Харькове и области, прибывают иностранные граждане. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», – рассказал он.

По его словам, иностранцев подвозят к воинским частям на гражданских автобусах с европейскими номерными знаками.