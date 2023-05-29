Марочко: Российские военные взяли в плен более 20 солдат ВСУ в районе Белогоровки

За последние двое суток российские военные взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и заняли выгодные позиции на этом участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«За истекшие 2 суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка, — рассказал Марочко. — Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ».

По его словам, военнопленным сразу же была оказана медицинская помощь, после чего их отправили в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права».

Марочко добавил, что сейчас с ними работают следственные органы.