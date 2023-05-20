Марочко: Ликвидирован комбат бригады ВСУ «Эдельвейс», отдававший приказы на обстрелы ЛНР

Российские военные ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Николая Головатюка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, именно по приказам этого комбата служащие Вооруженных сил Украины неоднократно обстреливали территорию республики.

«10-я горно-штурмовая бригада неоднократно отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению республики. Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции. <…> Николай Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с национализмом радикализмом и, естественно, фашизмом», – завил он ТАСС.

Также он утверждает, что бригада «Эдельвейс» участвовала в боях на территории Донбасса с 2015 года.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале заявил Президент Владимир Путин.