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Марочко: Киев стягивает к Артемовску военных, прошедших обучение на полигонах НАТО
Киевский режим перебрасывает в Часов Яр, расположенный недалеко от Артемовска, вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение на полигонах НАТО в Европе. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО», – сообщил он, ссылаясь на свои источники.
Марочко также отметил, что прибывший личный состав отличается высокой дисциплиной и мотивацией.
Ранее военный эксперт рассказывал, что Киев пытается разблокировать пути снабжения Артемовска в Донбассе, которые были взяты под контроль российских войск, отправив националистов в район города Часов Яр.
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