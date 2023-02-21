Марочко: Киев пытается разблокировать пути снабжения Артемовска с помощью националистов

Киев пытается разблокировать пути снабжения Артемовска в Донбассе, которые были взяты под контроль российских войск, отправив националистов в район города Часов Яр. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар" (запрещено в РФ)», – сообщил он.

По словам собеседника агентства, в задачи прибывшего подразделения входит сдерживание позиций ВСУ и недопущение бегства украинских военнослужащих из числа мобилизованных.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС России взяли под контроль три из четырех дорог, по которым могли получать подкрепление украинские военные.