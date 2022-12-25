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Политика
25 декабря 2022  10:54

Марочко: Из-за больших потерь ВСУ перебрасывают подкрепление в район Сватова

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Украинское командование стягивает дополнительные силы в район Сватова из-за серьезных потерь. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.

«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — рассказал военный.

По его словам, командование ВСУ прибегает к таким мерам вынужденно, так как потери на этом участке «превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными».

#ЛНР #военные
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