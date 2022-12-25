Марочко: Из-за больших потерь ВСУ перебрасывают подкрепление в район Сватова
Украинское командование стягивает дополнительные силы в район Сватова из-за серьезных потерь. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.
«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — рассказал военный.
По его словам, командование ВСУ прибегает к таким мерам вынужденно, так как потери на этом участке «превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными».