Марочко: Иностранные наемники Киева отказываются ехать на линию фронта из-за погоды

Западные наемники, воюющие на стороне Украины, отказываются находиться на линии боевого соприкосновения. Причиной стало пришедшее потепление, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, сырость привела к тому, что натовская техника зачастую тонет в мягком черноземе, а военные выбывают из строя по небоевым причинам — из-за пневмоний и респираторных заболеваний.

«Сейчас у нас началась весенняя оттепель: теми дорогами, которыми ранее пользовались вооруженные формирования Украины, они уже пользоваться не могут по той причине, что у нас здесь в основном черноземы, а используется натовская техника, и, естественно, она грузнет. Проходимость у нее очень низкая по нашей территории, и это вызывает ряд проблем», — отметил военный эксперт.

Марочко добавил, что оттепель привела к подъему грунтовых вод. В результате украинские позиции и окопы в районе Сватова оказались затоплены. Из-за таких условий западные наемники отказываются находиться на линии боевого соприкосновения.

«Нами отмечено, что на регулярной основе курсируют микроавтобусы между (украинскими) позициями и Купянском — ради таких ротационных мероприятий иностранных наемников», — заключил военный.