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Марочко: Бойцы ВСУ устроили перестрелку между собой в Артемовске
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Украинские подразделения обстреляли друг друга в Артемовске. Непродолжительная перестрелка зарегистрирована на западе города, в районе детской больницы, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники», — подчеркнул эксперт.
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