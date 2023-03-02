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Политика 2 марта 2023 10:23

Марочко: Бойцы ВСУ устроили перестрелку между собой в Артемовске

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Украинские подразделения обстреляли друг друга в Артемовске. Непродолжительная перестрелка зарегистрирована на западе города, в районе детской больницы, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники», — подчеркнул эксперт.

#спецоперация #ДНР
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