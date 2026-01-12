Маркус Бингэм вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ по итогам прошлой недели (5-11 января).

В гостевом матче с «Самарой» (105:80) Бингэм набрал 24 очка, добавив к ним шесть подборов и три перехвата.

Помимо американского центрового УНИКСа, в символическую пятерку вошли Мело Тримбл (ЦСКА), Егор Рыжов («Енисей»), Терелл Картер («Парма»), Андрей Мартюк («Зенит»).

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает УНИКС, на счету которого 18 побед и два поражения.