Маркус Бингэм вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ
Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ по итогам прошлой недели (5-11 января).
В гостевом матче с «Самарой» (105:80) Бингэм набрал 24 очка, добавив к ним шесть подборов и три перехвата.
Помимо американского центрового УНИКСа, в символическую пятерку вошли Мело Тримбл (ЦСКА), Егор Рыжов («Енисей»), Терелл Картер («Парма»), Андрей Мартюк («Зенит»).
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает УНИКС, на счету которого 18 побед и два поражения.