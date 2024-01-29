Маркировать пиво и не допускать пьянства: Госалкогольинспекция РТ получила задание на год

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О передовом опыте Татарстана по маркировке пива, пресечении нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, острых алкогольных отравлениях в 2023 году шла речь сегодня на итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана. Заседание прошло в Казани, в здании учебного центра ФАС.

«В прошлом году мы продолжили активно использовать информационный ресурс ЕГАИС. При этом в республике, как и по всей стране, продолжала внедряться государственная информационная система мониторинга товаров — ГИС МТ „Честный знак“. В 2024 году планируется полный охват пивного сегмента алкогольного рынка», — сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Татарстан продолжает участие в эксперименте по обеспечению прослеживаемости передвижения пивной продукции с передачей информации в государственную информационную систему. По мнению спикера, эта информационная система должна стать эффективным инструментом для выявления и пресечения нарушений.

«В этом году для нас будет приоритетной задача по обеспечению полной прослеживаемости в ГИС МТ „Честный знак“ производства и оборота пивной продукции. Мы продолжим участие в федеральном пилотном эксперименте по маркировке пивной продукции», — подчеркнул Ахметханов.

Федеральный эксперимент по маркировке пивной продукции будет завершён в 2024 году, а в дальнейшем его тиражируют по всей стране. В своём выступлении Ахметханов также сообщил о том, что на сегодняшний день в республике остаётся немало населённых пунктов, где нет стационарных торговых объектов или торговых точек по реализации алкогольной продукции, чем пользуются теневые дельцы.

«Мы ставим задачу по наращиванию усилий для открытия магазинов в таких сёлах и деревнях. Это конкретная мера по улучшению качества жизни сельчан», — сказал руководитель Госалкогольинспекии Татарстана.

Он также считает, что нужны действенные меры по пресечению оборота суррогата и самогона в этих населенных пунктах. Для этого важна совместная работа глав местного самоуправления, полиции и сотрудников Госалкогольинспекции.

«За последние шесть лет мы проводим работу по рейтинговой оценке ситуации на алкогольном рынке в городах и районах. Лидирующую позицию среди крупных городов с численностью населения более 60 тыс. занял Чистополь, а в аутсайдерах — Казань. Среди районов в лидерах — Новошешминский, а на последней позиции — Сармановский», — сказал Ахметханов.

Кроме того, спикер отметил в целом по году падение продаж местной алкогольной продукции на 2%, в том числе по водке — тоже на 2%. В разрезе районов реализация республиканского алкоголя увеличилась в 15, при этом значительный рост продаж показали Новошешминский и Лаишевский. Снижение объемов продаж местной алкопродукции зафиксировано в 26 районах, наибольшее — в Апастовском, Арском, Лениногорском, а также в Казани.

«За этим падением стоит рост нелегальной продукции», — считает руководитель Госалкогольинспекции РТ.

Он добавил, что наиболее эффективной мерой по защите рынка от некачественной алкогольной продукции остаётся система добровольной проверки каждой партии, ввозимой в регион.

Итоги заседанию подвёл первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он сообщил, что благодаря системной и конструктивной работе Госалкогольинспекции и Роспотребнадзора республика занимает лидирующие позиции по общей ситуации на розничных рынках алкогольной продукции, а также в рейтинге субъектов по уровню защищенности потребителей. Нигматуллин не оставил без внимания и положительный опыт Татарстана по маркировке пивной продукции.

«Наша задача заключается в том, чтобы алкоголь, продаваемый населению, был качественным, чтобы от от его качества никто не страдал», — подчеркнул он.

Вице-премьер поручил сотрудникам Госалкогольинспекции РТ в дальнейшем продолжать разработку и реализацию мер, направленных на повышение позиций республики в рейтинге субъектов по уровню защищенности потребителей, а также развивать и внедрять современные цифровые сервисы. При этом уполномоченным министерствам и ведомствам, муниципальным образованиям было рекомендовано «принять действенные меры по недопущению распространения пьянства и алкоголизма».

«Отравление этанолом означает, что гражданин или гражданка выпили алкогольной продукции больше, чем физически их организм может перенести. Нужна совместная, межведомственная работа, начиная с разъяснений», — сказал Нигматуллин.

Также он предупредил, что на особый контроль в 2024 году будут взяты случаи алкогольных отравлений среди детей и подростков. Если молодежь выпивает, значит, нет работы, не устроен их досуг, заключил спикер.