Марки полиэтилена «Казаньоргсинтеза» вошли в список «100 лучших товаров Татарстана»

Две марки полиэтилена производства «Казаньоргсинтеза» вошли в список «100 лучших товаров России» и «Лучших товаров и услуг Республики Татарстан».

Полимеры КОСа вошли в список победителей в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Это металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности марки mLL30183FE и полиэтилен низкой плотности марки LD75210EC.

Марка mLL30183FE была выведена на рынок в апреле 2019 года и на сегодняшний день «Казаньоргсинтез» является первым и единственным российским производителем металлоценового полиэтилена в России. Использование данной марки в производстве полиэтиленовых изделий дает ощутимый экономический эффект: уменьшается расход полимера при изготовлении тех же объемов конечной продукции, снижается вес изделий, а их прочность увеличивается. Отличная механическая прочность позволяет создавать очень тонкие пленки.

Все это можно использовать для изготовления многослойных рукавных плёнок различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров (изделий), изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях, стрейч-плёнки, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.

Для выпуска марки LD75210EC на производстве была проведена модернизация технологической линии. Этот полимер предназначен для ламинирования бумаги, каротина, алюминиевой фольги, для изготовления пленок. Использование данной марки полиэтилена позволяет производить ламинирование на более высоких скоростях нанесения, при сохранении толщины слоя и качества адгезии полиэтилена к основе.

В этом году на участие в конкурсе заявилось 397 товаров и услуг от 189 предприятий республики и мастеров народных и художественных промыслов. Участниками конкурса являются не только крупные бюджетообразующие предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса, которые на сегодняшний день составляют достаточно значительный сегмент экономики.

Иван Карловский, директор завода полиэтиленов «Казаньоргсинтез»:

«Ежегодно наши полимеры входят в список победителей премии „100 лучших товаров Республики Татарстан“. Этот год не стал исключением. Мы продолжаем курс на клиенториентированность. Отклик на запрос рынка, омологация новых марок, вывод на рынок новых продуктов — все это результат непрерывного диалога с нашими партнерами, переработчиками полимеров. Так появились марки полиэтилена, которые в этом году получили премию. К примеру, металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности марки mLL30183FE позволяет создавать высококачественные тонкие пленки. Мы являемся первым и единственным в стране производителем такого продукта. Наши решения позволяют делать мир лучше, а жизнь удобной, комфортной и современной. Мы продолжим идти по пути эффективного взаимодействия с переработчиками полимеров».

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